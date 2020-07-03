بالفيديو .. شهداء الجزائر يعودون الى ارض الوطن

وطن: استقبلت الجزائر اليوم الجمعة الطائرة العسكرية التي حملت رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية الجزائرية في حقبة الاستعمار الفرنسي، في مطار هواري بومدين بعاصمة البلاد، قادمة من متحف الانسان بفرنسا.

واعتبر الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الجمعة أن هذه الجماجم "عرت الوجه الحقيقي للاستعمار الفرنسي اللاإنساني"، مضيفاً في كلمته التي ألقاها عند استقبال الجماجم "لنا في هؤلاء الأبطال أسوة حسنة".

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، وكبار المسؤولين في الدولة في المطار لاستقبال رفات الشهداء بعد استرجاعها من متحف العاصمة الفرنسية باريس.

ويُذكر أن قناة "فرنسا 24" الفرنسية، بثت تقريراً كشفت فيه 18 ألف جمجمة محفوظة في متحف "الإنسان" في باريس؛ منها 500 فقط أمكن التعرف على هويات أصحابها، من ضمنهم 36 قائداً من المقاومة الجزائرية قُتلوا ثم قُطعت رؤوسهم، من قبل قوات الاستعمار الفرنسي في أواسط القرن الـ 19، ثم نقلت إلى العاصمة الفرنسية لدوافع سياسية وأنثروبولوجية.

وحفظت هذه الجماجم في علب من الورق المقوّى في خزانات حديدية داخل قاعة منعزلة في المتحف بعيداً عن مرأى العموم، خوفاً من أن يثير وجودها جدلاً جديداً بين الجزائر وفرنسا حول حقبة الاستعمار، والأرشيف المتعلق بها.