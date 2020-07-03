الداخل المحتل | وفاة سيدة من باقة الغربية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

وطن: أعلن مستشفى " هيلل يافة " في الخضيرة، بعد ظهر اليوم الجمعة عن سيدة تبلغ من العمر حوالي 80 عاما من سكان باقة الغربية في الداخل المحتل.

وذكر المستشفى في بيان صحفي، أن الفقيدة خضعت للعلاج وهي بحالة خطيرة، وتدهورت حالتها في الايام الثلاثة الأخيرة، علما انها كانت تعاني من أمراض مزمنة وأمراض مختلفة، وقد تم ابلاغ عائلتها.

وكان مستشفى هيلل يافة قد أعلن صباح أمس الخميس وفاة سيدة (60 عاما) من جت بالداخل المحتل في قسم الكورونا في المستشفى . وذكر المستشفى أن السيدة توفيت للاسف ، على الرغم من جهود العلاج المكثف التي قدمت لها من قبل الطاقم الطبي.

وأشار إلى أنها وصلت الى المستشفى قبل ايام بحالة خطيرة ، وفي اليومين الأخيرين تدهورت حالتها بشكل كبير. علما انها كانت تعاني من امراض مزمنة مختلفة.