الصحة: وفاة سيدة في محافظة الخليل متأثرة بإصابتها بكورونا، وتسجيل 68 إصابة جديدة بالفيروس

وطن: أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة 68 عاماً من الظاهرية بمحافظة الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

كما أعلنت تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 41 إصابة في محافظة الخليل، و26 في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت أن 11 مصابا لايزالون في العناية المكثفة. مشيرة إلى تسجيل 3 حالات تعافٍ في قطاع غزة.

فيما يلي الاحصائيات الخاصة بالوباء:

- العدد الإجمالي للإصابات: 3485

- عدد الحالات النشطة: 2835

- عدد حالات التعافي: 637

- عدد حالات الوفاة: 13

- عدد الفحوصات خلال الـ24 ساعة الماضية: 4800 فحص

تقسيم الإصابات الجديدة (68):

- محافظة الخليل: مدينة الخليل 19- يطا 19- إذنا 3

- محافظة بيت لحم: مدينة بيت لحم 6- مخيم الدهيشة 6- مخيم العزة 1- الدوحة 2- الخضر 11

- محافظة رام الله والبيرة: مدينة رام الله 1