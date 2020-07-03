ثلاث إصابات بجريمتي إطلاق نار في المشفية وأم الفحم

وطن: أصيب شابان في جريمة إطلاق نار اقترفت في قرية المشيرفة بمنطقة وادي عارة، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، تعرض شابان لجريمة إطلاق نار في المشيرفة، أسفرت عن إصابتهما بجراح وصفت بأنها متوسطة، نقلا على إثرها بواسطة الإسعاف إلى مستشفى (هعيمك) في العفولة لتلقي العلاج.

وفي أم الفحم، أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره، بعيارات نارية في حي المحاجنة، الليلة الماضية، ووصفت إصابته بأنها متوسطة.

وقدّم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ومن ثم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى (هعيمك) بالعفولة لاستكمال العلاج.

(عرب 48)