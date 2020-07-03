حماس: اعتقال خلية من عملاء الاحتلال في غزة وضبط معدات تقنية بحوزتها استخدمت ضد المقاومة

وطن: أعلنت أجهزة أمن حماس في غزة، فجر اليوم الجمعة، عن اعتقال "خلية مُوجّهة من الاحتلال خلال قيامها بعمل تخريبي ضد المقاومة".

وأوضحت في بيان لها، أنها "اكتشفت تحركاتٍ مشبوهة لعدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقاتٍ مكثفة، وعمليات تعقب لهؤلاء الأشخاص، أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت عدة أيام، ومصادرة معدّات تقنية استخدموها في تنفيذ مهام داخل قطاع غزة".

وأضافت بأنه "تمت مصادرة مبالغ مالية تلقاها عناصر الخلية مكافأةً من الاحتلال"، مشيرة إلى أنه من خلال التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية، تبيّن أنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى ضد عناصر المقاومة خلال الأيام القادمة، بمتابعة مباشرة من ضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أنها ستستكمل التحقيقات مع عناصر الخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت إلى أنها "تواصل القيام بواجبها بكل يقظة، وتقوم بواجبها في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي وعملائه لاختراق الجبهة الداخلية، ولن تسمح بالمساس باستقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة، وستقف بالمرصاد لكل من يحاول ذلك".