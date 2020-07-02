"الأونروا" تحذر من عجز مالي هائل تعاني منه

وطن: حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الخميس، من العجز المالي "الهائل" الذي تعاني منه الوكالة، مؤكدا أنها ستكون في خطر إذا لم يغط العجز.

وقال خلال مؤتمر صحفي افتراضي عبر تطبيق زوم على هامش افتتاح أعمال اللجنة الاستشارية للوكالة "إنّ الوكالة على حافة انهيار نقدي؛ حيث إنّ العجز المالي وصل إلى نحو 330 مليون دولار".

وأضاف: يجب تغطية العجز والعودة للمانحين القدماء والجدد، لأن المانحين تأثروا اقتصاديا بأزمة فيروس (كورونا) المستجد، مشيراً إلى أنّ الوكالة تسعى لزيادة قاعدة المانحين والحصول على تمويل مستدام لعدة سنوات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتابع:: "ميزانية البرامج ستتوقف بدون طوارئ، وتضم برامج التعليم والصحة والإعانة، وهناك تفاوت بين عمليات الوكالة، وكذلك الأزمة النقدية التي لطالما تواجهها الوكالة"، وفق المفوض العام لازاريني.

وقال لازاريني: (أونروا) تنعم بدعم سياسي، وأضاف: توجد حالة عدم تنبؤ في المنطقة العربية وخصوصا ماليا. قائلا "قلق لأن الوضع المالي غير مستدام، وبحاجة لتمويل مستدام على مدى سنوات".

ولفت، إلى أن الوكالة لو وصلت لمرحلة عدم القدرة على تغطية تمويل البرامج ستعود للجنة الاستشارية "وهنا المسؤولية المشتركة"، مبيناً أنه "لا توجد نية لتعطيل العودة للمدارس".

واكد أن "(أونروا) استطاعت الانتقال بعملياتها إلى خدمات طبية عن بُعد، وتعليم عن بُعد خلال جائحة (كورونا)، حيث إنّ الاستثمار في الوكالة استثمار في تنمية اللاجئين بشريا".

وأشار إلى أنّ الوكالة في الخمس سنوات الماضية قامت بإجراءات تقشف، ولكنها لا نستطيع المضي أكثر من ذلك؛ لأنه سيؤثر على الخدمات، قائلا "ما يؤثر علينا اليوم جائحة فيروس (كورونا) المستجد، وتزيد الثقل على حالة اليأس التي تشهدها يوميا".

وبين لازاريني، أنّ اللجنة الاستشارية للوكالة تعقد اجتماعين في السنة، حيث ترأس الأردن اللجنة العام الحالي، وستنتقل رئاسة اللجنة للإمارات.