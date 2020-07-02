نابلس: مقتل مواطن وإصابة آخر في شجار وقع بقرية "بزاريا"

وطن: قتل، مساء اليوم الخميس، شاب يبلغ من العمر 28 عاما من قرية بزاريا شمال غرب نابلس، وأصيب آخر بشجار وقع بالقرية.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة محافظة طولكرم تلقت بلاغا عن وصول الشابين إلى مشفى طولكرم الحكومي مصابين بعد الاعتداء عليهما بأدوات حادة بالشجار، وقد وصفت اصابة إحداهما بالحرجة وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقا.

وأضاف: إن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة. فيما وصل للقرية ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية في محافظة نابلس ولجان الطوارئ والمؤسسات بالقرية وسيطروا على الشجار وما زال البحث جار عن الاشخاص المشتبه بهم.