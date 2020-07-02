102 إصابة جديدة بكورونا يرفع حصيلة اليوم إلى 322

وطن: أعلنت وزارة الصحة ب رام الله مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" لترتفع الحصيلة منذ الصباح إلى 322 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها على فيسبوك، أن من بين الاصابات 82 في محافظة الخليل، وإصابة في الرام قضاء القدس ، و 7 في محافظة بيت لحم، و10 في محافظة نابلس ، و 2 محافظة قلقيلية.

وبشان الحالة الصحية للمصابين، أشارت إلى أن 11 حالة في العناية المكثفة، بينها حالة موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

- العدد الإجمالي للإصابات: 3417

- عدد الحالات النشطة: 2772

- عدد حالات التعافي: 634

- عدد حالات الوفاة: 11

تقسيم الإصابات الجديدة (102):

- محافظة القدس: إصابة في الرام

- محافظة الخليل: 66 مدينة الخليل، 8 يطا، 2 تفوح، 1 مخيم العروب، 1 مخيم الفوار، 4 إذنا

- محافظة بيت لحم: 1 مدينة بيت لحم، 2 مخيم الدهيشة، 4 الخضر

- محافظة نابلس: 6 مدينة نابلس، 1 مخيم عسكر، 2 زواتا، 1 ياصيد

- محافظة قلقيلية: 2 حجة