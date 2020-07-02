انطلاق تدريب "التخطيط لحملات الضغط والمناصرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"

وطن: ينفذ الائتلاف التربوي الفلسطيني اليوم الأول من تدريب بعنوان "التخطيط لحملات الضغط والمناصرة لمناصرة الحق في التعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي" بمشاركة 25 شخص من ممثلي مؤسسات الائتلاف التربوي الفلسطيني والمؤسسات الأهلية في قطاع غزة في فندق الروتس.

ويهدف هذا التدريب إلى تطوير قدرات أعضاء المؤسسات الأهلية في إعداد خطط الضغط والمناصرة، لمناصرة قضايا التعليم بأكثر الوسائل حداثة وتأثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإكسابهم القدرة على فهم طبيعة التدخل من أجل التغيير من خلال العمل المجتمعي للتأثير على السياسات التربوية بما يضمن مخرجات نوعية للتعليم في فلسطين.

وأهمية التدريب تأتي في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع غزة من حروب، وأزمات آخرها جائحة كورونا التي تؤثر بشكل كبير على قطاع التعليم، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية لا بد أن يكون للمؤسسات الأهلية دور فعال في تنفيذ حملات ضغط ومناصرة للوصول إلى تضامن دولي واقليمي لحماية حقوق الفلسطينيين في التعليم.