إغلاق محلات واحتجاز مركبات وضبط اشخاص خالفوا حالة الطوارئ بنابلس

وطن: اغلقت الشرطة والمؤسسة الأمنية اليوم محلات تجارية وألقت القبض على أصحابها وحجزت مركبات لم يلتزم سائقوها بحالة الطوارئ بنابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن الشرطة والمؤسسة الأمنية ومنذ سريان قرار محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان بإغلاق المحافظة، نشرت حواجزها على مداخل المدينة والقرى المتواجد بها مراكز الشرطة بتعليمات من مدير شرطة المحافظة العقيد سائد زهران.

وسيرت المؤسسة الأمنية دورياتها وفعّلت لجان الطوارئ المساندة لمركز الشرطة في الريف لمتابعة قرار المحافظ الهادف لمنع الحركة.

وأضافت أن الشرطة وبتعليمات من العقيد زهران شددت من إجراءاتها الميدانية والإدارية في تنفيذ قرار الاغلاق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضحت أن الشرطة والمؤسسة الأمنية ألقت القبض على 17 شخصاً وحجزت 60 مركبة وأغلقت 13 محلا تجارياً وباشرت إجراءاتها القانونية بحق المخالفين اصولاً.

من جهة اخرى، ضبطت الشرطة دراجتين نارية تسببتا بإزعاج المواطنين وإقلاق الراحة العامة في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وردتها بلاغات حول قيام شخصين يقودون دراجاتهم النارية بسرعات جنونية وعمل حركات من شأنها إزعاج المواطنين وتعريض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر وإقلاق راحتهم.

وعلى الفور، قامت شرطة المحافظة بمتابعة هذه البلاغات وتمكنت من إيقاف وضبط الدراجتين وإلقاء القبض على سائقيهما.

وأكدت أنه تم حجز الدراجتين وضبطهما أصولا واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه السائقين.