الصحفي الفلسطيني بين مطرقة الشرطة الفلسطينية وشاكوش الشركات الإعلامية



كتب: الصحفي اياد حمد

لم اكن اعلم بعد عشرين عاما من العمل الصحفي كمصور لوكالة Ap الامريكية ان تكون نهايتي نتيجة شكوى تقدمت بها الشرطة الفلسطينية الى وكالة Ap .

مفاد الشكوى انني قمت بالاحتجاج على اعتقال زميل صحفي لدى الشرطه الفلسطينية وتعرضه للتعذيب على ايدي الشرطة.

كان خبر فصلي من العمل صاعقا علي، ولكن ما كان أشد وقعا عندما اخبرونني ان الفصل عن العمل نتيجة شكوى من الشرطة الفلسطينية، وتبع ذلك اميل مرسل من الوكالة يؤكد على تقديم الشرطة الفلسطينية الشكوى.

وكان كذلك في الاميل نقاط اعتبرتها وكالة AP خرق في العمل وهي انني تضامنت مع زميلي الصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه برصاصة جندي اسرائيلي.

الوكالة قد فتحت معي تحقيقا مطولا بسبب تضامني مع زميلي من خلال وقفات اعتصام تحولت إلى مظاهرة قمع من قبل قوات الاحتلال، كذلك لانني خرجت على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي اندد واستنكر لما جرى لزميلي.

في فلسطين كصحفي عادي ان تعتقل أو تصاب برصاص الاحتلال أو الغاز أو المطاط، أمر عادي بالنسبة للصحفي الذي يعمل في الميدان، لكن ان تفصل من عملك على يد جهاز الشرطة الفلسطينية هذا هو المفاجئ.

في ظل غياب جسم صحفي يحمي حقوق الصحفي الفلسطيني. طبيعي ما حدث، وفي ظل عدم وجود تقدير للصحفي الفلسطيني الذي دأب على كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وشاهدها كل العالم، وكم من زميل ارتقى شهيدا، وهو يلتقط صورة او مشهدا لتنكيل الاحتلال بابناء شعبنا الفلسطيني.

الصحفي الفلسطيني في فلسطين ليس له حماية من بطش الاحتلال، ونكتفي بالرد على ذلك بإصدار البيانات هنا وهناك.

ان حجم ما يتعرض له الصحفي الفلسطيني من قمع يستحق من كل العالم الوقوف إلى جانبه بشكل يليق بحجم ما يتعرض له هذا الصحفي .

إلى جانب ذلك، هناك الكثير من الصحفيين الفلسطينيين لا يزالون تحت بطش بعض المشغلين الذين يستغلون واقع الصحفي المرير.

في كل يوم يتكرم لنا زملاء في دول عربية واوربية على انجازتهم المهنية وعلى صورهم الجميلة التي تتبوأ المراكز الأولى على مستوى العالم، لكن مع الأسف الشديد يكرم الصحفي الفلسطيني في فلسطين برصاصة جندي محتل أو بقرار فصل على يد الشرطة الفلسطينية.

إن ما سردته هو جزء بسيط من الواقع المرير الذي يعيشه الصحفي الفلسطيني مع كل اسف.