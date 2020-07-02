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ردا على سؤال وطن حول شفافية وزارة المالية خلال الأزمة.. بشارة: انتقادكم بنّاء.. لكن غياب الوضوح وكثرة المتغيرات أبعدانا عن وسائل الاعلام والمواطنين خلال الشهرين الماضيين
مدير عام " مصرف الصفا " نضال البرغوثي لـ وطن: قطاع الودائع والتمويلات في المصرف حقق نموا لافتا على الرغم من تحديات " كورونا"
في مؤتمر مشترك بين الرجوب والعاروري .. الاتفاق بين فتح وحماس على العمل معا لمواجهة صفقة القرن ومخطط الضم ميدانيا وسياسيا
هيئة الأسرى لـوطن: الاحتلال يغلق قسمي "17،18" في عوفر ويخصصهما للحجر الصحي في حال إصابة أي من الأسرى بكورونا
الاحتلال يختطف القيادي في الشعبية نضال أبو عكر على مدخل بيت لحم الشمالي
مرضى قسم الكلى في المجمع الطبي يناشدون بعدم احضار مريض الكلى المصاب بالكورونا الى القسم والصحة ترد
سلطةالنقد لوطن: تأجيل اقساط القروض ما زال قائما وآليات التسديد مختلفة حسب تصنيفات المقترضين
الصحة تعلن عن تسجيل 220 اصابة جديدة بفايروس كورونا
المالية: راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا و50% لمن تزيد رواتبهم عن ذلك بحد ادنى 1750 شيقل
الصحة لوطن: الإغلاق قابل للتمديد بناءً على امكانية حصر عدد المخالطين
الهيئة المستقلة لوطن: رصدنا مجموعة من الانتهاكات والقرارات التي قيدت الحريات العامة خلال فترة الطوارئ، ونقابة المحامين: طول امد التقاضي اكبر تحدي يواجه قطاع العدالة
إغلاق محلات واحتجاز مركبات وضبط اشخاص خالفوا حالة الطوارئ بنابلس
الصحفي الفلسطيني بين مطرقة الشرطة الفلسطينية وشاكوش الشركات الإعلامية
كافح
تمديد اعتقال الأسير أحمد القمبع للمرة الـ 20
كافح
02.07.2020
03:37 PM
كافح: هي نشرة فصلية الكترونية تصدرها هيئة مكافحة الفساد
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