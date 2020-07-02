تمديد اعتقال الأسير أحمد القمبع للمرة الـ 20

وطن: مددت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية يوم الخميس توقيف الأسير أحمد جمال القمبع (32 عامًا) من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، للمرة الـ 20 على التوالي.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن الأسير القمبع معتقل منذ 18/1/2018، ولا يزال موقوفًا، وعرض على المحاكم 20 مرة، كان آخرها اليوم، حيث عقدت جلسة المحكمة عبر الفيديو كونفرنس وتم تأجيلها، وهو يقبع في سجن "جلبوع".

وأشار إلى أن الاحتلال يتهم الأسير القمبع بالمشاركة في العملية التي نفذها الشهيد أحمد جرار، وأدت إلى مقتل حاخام إسرائيلي.

ولفت إلى أن الاحتلال هدم منزل عائلة الأسير القمبع عام 2018، بعد اعتقاله بأسابيع، وأعادت عائلته بمساعدة الجيران وأهل الحي بناءه، وبعد أن انتهت تلقت إخطارًا جديدًا بالهدم مرة ثانية، وقدمت العائلة استئناف إلى المحكمة العليا، لكنها رفضته وتم هدم المنزل في فبراير الماضي.