الاحتلال يختطف القيادي في الشعبية نضال أبو عكر على مدخل بيت لحم الشمالي

وطن: اعتقل جيش الاحتلال، ظهر اليوم، القيادي في الجبهة الشعبية، الأسير المحرر نضال أبو عكر (52 عاما) على مدخل بيت لحم الشمالي.

وقالت مصادر محلية لـوطن، إن قوة من "المستعربين" التابعة لجيش الاحتلال، اختطفت أبو عكر على مدخل بيت لحم الشمالي قرب مستشفى "كاريتاس".

والقيادي أبو عكر أبن مخيم الدهيشة الذي يلاحقه الاحتلال منذ نحو عام ونصف، امضى في سجون الاحتلال أكثر من 17 عاما، وخاض في اعتقاله الأخير إضرابا عن الطعام لمدة 40 يوما رفضا لاعتقاله الاداري، الذي توج بانتصاره على السجان ورضوخ الاحتلال عند مطالبه بعدم تجديد اعتقاله الإداري.