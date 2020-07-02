إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت، اليوم الخميس، بين الاحتلال والشبان الغاضبين، الذين خرجوا للتنديد بخطة الاحتلال ضم أراضي فلسطينية محتلة، وبممارسات المستوطنين ضد المواطنين في الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع اتجاه الشبان الغاضبين، ما أدى الى وقوع إصابات بالاختناق بينهم.