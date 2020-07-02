غزة: لا إصابات جديدة بكورونا

وطن: أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة عدم تسجيل أية اصابات جديدة بفيروس كرورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد اجراء المختبر المركزي فيها فحصا لـ 55 عينة مشتبه بها من مراكز الحجر الصحي وكانت نتائجها جميعا سلبية.

وقالت الصحة في بيانها اليومي ان عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس بلغ 12738 عينة جميعها سلبية باستثناء 72 عينة ايجابية توفيت حالة منها فقط وبقيت 14 حالة نشطة تتلقي العلاج في مشفى الصداقة التركي.

واشارت الى انها تتابع الحالة الصحية لـ 282 مواطنا موزعين على خمسة مراكز للحجر الصحي وهم جميعا بحالة صحية مطمئنة.