الصليب الأحمر: فتح باب التسجيل لزيارات الأسرى

وطن: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، عن فتح باب التسجيل للزيارات العائلية للمعتقلين من الضفة الغربية والقدس.

وقالت في بيان إن التسجيل يتم عبر الهاتف حسب المنطقة، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية قد تفرض قيودًا على زيارات بعض المناطق أو السجون بسبب تزايد عدد إصابات فايروس كورونا، حيث سيتم تعديل جدول الزيارات بانتظام وسيظل الإلغاء في آخر لحظة ممكنًا.

وأوضحت أنه لم يطرأ أي تغيير بخصوص زيارات العائلات من قطاع غزة.

وأكدت على أهمية الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية من ارتداء قناع الوجه وفحص الحرارة والتباعد الاجتماعي.