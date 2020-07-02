الصحة تعلن عن تسجيل 220 اصابة جديدة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 199 في محافظة الخليل، 10 في ضواحي القدس، 4 في محافظة رام الله والبيرة، 1 في محافظة طولكرم، 1 في محافظة جنين، 4 محافظة نابلس، 1 محافظة قلقيلية.

واوضحت الصحة ان الحالة الصحية للمصابين هي كالاتي: 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

- العدد الإجمالي للإصابات: 3315

- عدد الحالات النشطة: 2670

- عدد حالات التعافي: 634

- عدد حالات الوفاة: 11