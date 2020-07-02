الاحتلال يعتقل شابًا من طولكرم ويقتحم مناطق متفرقة بالضفة

وطن: اعتقل جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، تعتقل شابًا من طولكرم، ونفّذ اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها مداهمات لمنازل المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقل من طولكرم هو الشاب خالد عدنان سلمان، إذ داهمت قوات الاحتلال منزله في قرية رامين شرقي المحافظة، واقتحمت منزله واختطفته ونقلته لجهة غير معلومة.

في الخليل، اقتحمت دوريات الاحتلال بلدة إذنا، وتمركزت في عدة حارات فيها قبيل انسحابه. وتم رصد تحرك لقوات الاحتلال من معسكر اللواء في منطقه الرام بتجاه حاجز قلنديا.

كما تم رصد إغلاق حاجز بيت فوريك ليلا لأكثر من ساعة، وإطفاء الانارة فيه، ووضع حاجز طيار على طريق بيت دجن. وشوهدت جرافات ثقيلة تتجه إلى مستوطنة الون موريه قادمة من معسكر حوارة.