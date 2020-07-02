مقتل 24 شخصا في هجوم مسلح وسط المكسيك

وطن: أكد مسؤول فدرالي مكسيكي مقتل 24 شخصا في هجوم مسلح بمدينة إيرابواتو في ولاية غواناخواتو بوسط المكسيك، يوم الأربعاء.

وأكد مسؤول محلي في المدينة أن هجوما مسلحا استهدف مركزا طبيا لإعادة تأهيل ومعالجة المدمنين على المخدرات، موضحا أن مسلحين دخلوا المبنى وأطلقوا النار على من كانوا بداخله، ثم تواروا عن الأنظار.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 24 شخصا وإصابة 7 آخرين بجروح.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه في المدينة، حيث قتل 10 شباب في هجوم مسلح على منشأة مماثلة لإعادة تأهيل المدمنين يوم 6 يونيو الماضي.