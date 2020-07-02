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اسعار صرف العملات

02.07.2020 07:28 AM
اسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الخميس كما يلي:

الدولار: 3. 43

اليورو: 3.80

الدينار: 4.80

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