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إقتصاد وأعمال
اصابة احد وكلاء النيابة العامة في بيت لحم بفايروس كورونا
"وطن" تدين الاعتداء الذي تعرّضت له الزميلة في وطن نادية حرحش
تسجيل 50 اصابة جديدة بفايروس كورونا
رداً على سؤال وطن حول التعيينات والترقيات.. ملحم: رئيس الوزراء يجري مراجعة وتدقيقا لكل ما يجري في الوزارات بهدف التصويب
خلال مسيرة حاشدة في رام الله.. الجماهير تهتف "يسقط الاحتلال.. صامدون هنا ولن نرحل"
عبد الرحمن التميمي لـوطن: اذا نفذ الاحتلال الضم سيصبح الفلسطيني سوقا للبضائع الاسرائيلية وسنفقد أمننا الزراعي والغذائي
الهيئة المستقلة لوطن: رصدنا مجموعة من الانتهاكات والقرارات التي قيدت الحريات العامة خلال فترة الطوارئ، ونقابة المحامين: طول امد التقاضي اكبر تحدي يواجه قطاع العدالة
نصر عبد الكريم لـوطن: خطورة الضم تكمن بقضائه على حلم الدولة الفلسطينية القابلة للحياة اقتصاديا
مركز القدس للمساعدة القانونية لـوطن: الاحتلال هدم منذ عام 2000 منازل ومنشآت تعادل عدد المنازل بمدينة قلقيلية
خليل التفكجي لوطن: على السلطة تشكيل إقليم مستقل في الأغوار يتبع للرئيس مباشرة لتسهيل العمل فيه
الجبهة الشعبية لوطن: على القيادة الفلسطينية مغادرة دوائر السياسة العقيمة التي أثبتت فشلها في أوسلو
المحامي حسن مليحات لـوطن: بدو فلسطين يعيشون كل يوم نكبة متجددة بسبب الاحتلال، ونطالب بدعم صمودهم
اتحاد المزارعين لـوطن: المالية تخصم 35% من الرديات الضريبية للمزارعين، في ظل حديث الحكومة عن رزمة مساعدات للأغوار !!
هاني المصري لوطن: المطلوب تغيير آلية عمل السلطة لتصبح سلطة الشعب وسلطة صمود.. وليس التهديد بحلها!
حماس لوطن: جاهزون لأي خطوة تُتخذ باتجاه انجاز المصالحة لتوحيد الطاقات لمواجهة خطة الضم المدعومة امريكياً
اسعار صرف العملات
02.07.2020
07:28 AM
وطن
: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الخميس كما يلي:
الدولار: 3. 43
اليورو: 3.80
الدينار: 4.80
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