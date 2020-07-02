اصابة احد وكلاء النيابة العامة في بيت لحم بفايروس كورونا

وطن: أعلنت النيابة العامة عن إصابة أحد وكلاء النيابة العامة بفايروس كورونا، والذي يعمل لدى نيابة بيت لحم وهو من سكان مدينة دورا، وكان على راس عمله حتى يوم الخميس الموافق 25/06/2020 .

ودعت النيابة العامة كل من راجع نيابة بيت لحم قبل هذا التاريخ مراجعة الطب الوقائي من اجل اجراء الفحوصات اللازمه

وقالت النيابة العامة انها تجري مشاروات مع وزارة الصحة لتقييم الموقف، وعليه وانسجاما مع القرار السابق تبقى نيابة بيت لحم مغلقة لحين صدور توصية من وزارة الصحة بالخصوص ، وسيتم اعلام الجمهور بأية تفاصيل جديدة لاحقا.