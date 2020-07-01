"الأونروا" تغلق المركز الصحي بمخيم شعفاط 10 أيام

وطن: أعلنت وكالة الغوث الدولية، مساء الأربعاء، إغلاق المركز الصحي التابع لها في مخيم شعفاط للاجئين في مدينة القدس لمدة 10 أيام، وفقا للاجراءات الوقائية المتبعة، ووفقا لتوجيهات الدولة المضيفة ومنظمة الصحة العالمية.

ويأتي هذا الاجراء بعد التأكد من إصابة أحد أعضاء الطاقم الطبي هناك بفيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الغوث في اعلان نشرته اليوم أنه في الوقت الذي يتم فيه عمل اللازم للموظف المصاب، يجري الآن التواصل بشكل حثيث مع السلطات المختصة لتتبع الخارطة الوبائية لعدد قليل من المرضى ممن خالطوا ذلك الزميل، حيث تم اعلامهم أيضا بتأكد إصابته، وسيجري التعامل معهم وفقا لذلك من قبل السلطات المختصة.

وأكدت الأونروا بأن المرضى العاديين، ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة غير المعدية، لم يخالطوا الزميل المذكور بفضل نظام الفرز الذي تطبقه الوكالة بحذافيره في مراكزها الصحية كافة، وبفضل الالتزام الصارم بارتداءالملابس والأقنعة الواقية من قبل الكادر الطبي، عدا عن تطبيق مبدأ التباعد الجسدي.

وأوضحت الأونروا أنه سيتم عمل الفحوصات اللازمة لطاقم المركز الصحي المذكور على جناح السرعة، فيما ستجري الأونروا عملية تعقيم شاملة للمركز قبل إعادة فتحه.