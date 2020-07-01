بيتزا هت تشهر إفلاسها في أمريكا

وطن: أعلنت شركة "NPC إنترناشيونال" الأمريكية التي تدير مطاعم "بيتزا هت" و"ويندي"، اليوم الأربعاء، تقدمها بطلب الحماية من الدائنين، بعد الإفلاس.

ووفقاً لموقع قناة الحرة، تعرضت الشركة لأزمات مالية بسبب الإغلاق جراء فيروس كورونا، وديون ضخمة تصل إلى مليار دولار تقريباً، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف العمالة، والغذاء.

وستستمر "NPR إنترناشيونال" التي توظف نحو 40 ألف شخص في 26 ولاية أمريكية، في تشغيل سلاسل المطاعم، بالتوازي مععملية إشهار الإفلاس.

وتدير "NPR إنترناشيونال" نحو 1200 مطعم بيتزا هت، و400 مطعم لويندي تقريباً في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فيما تدير شركات أخرى بقية المطاعم التابعة للسلسلتين.

يذكر أن وباء فيروس كورونا، تسبب في أزمة مالية دفعت عدداً من الشركات لتقديم طلبات حماية من الدائنين، بسبب الإفلاس، أشهرها GNC، و"جاي كرو"، و"24 آور فيتنس".