78% من إصابات كورونا في فلسطين سجلت آخر أسبوعين

وطن: ارتفع عدد الإصابات الإجمالي في فلسطين بسبب فيروس كورونا إلى 3095، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2450، وحالات التعافي 634، في حين توجد 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وفي دراسة خاصة لموقع كورونا فلسطين عن بعض المؤشرات الهامة حول الوضع الوبائي في فلسطين فإن الوباء وصل فلسطين منذ 4 شهور، لكن حوالي 78% من الاصابات سجلت آخر أسبوعين فقط.

ووفقاً للموقع فإن حوالي 75% من الاصابات في فلسطين سجلت في محافظة الخليل بالضفة المحتلة، في حين هناك 5% من الحالات النشطة يتم عزلها في مراكز الحجر والعلاج وباقي المصابين في الحجر المنزلي وهناك عدد منهم لا يلتزم بالحجر.

وأشار إلى أن نسبة الاناث المصابات بالفيروس تجاوزت نسبة الذكور المصابين وهناك عائلات بكاملها ضمن الإصابات، موضحاً أن نسبة العينات الايجابية قبل 15-6-2020 كانت حوالي 7 إصابات بين كل 1000 عينة فحص، أما نسبة العينات الايجابية بعد 15-6-2020 كانت حوالي 60 إصابة بين كل 1000 عينة فحص.