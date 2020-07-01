اغلاق مستشفى درويش نزال الحكومي

وطن: أعلن محافظ محافظة قلقيلية رافع رواجبة عم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية لمواطن من بلدة حجة تم اكتشافها مساء اليوم، وهو يرقد في مشفى درويش نزال الحكومي، وحالته صعبة.

وقال المحافظ انه بعد التنسيق مع رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة فقد تقرر اغلاق المشفى 24 ساعه على الاقل، لتمكين الطواقم الطبية من تعقيم المشفى، وحصر المخالطين، ليتم اعادة التقييم حسب المستجدات .

واكد رواجبه ان الحالات الطارئة تم تحويلها الى مشفى الوكالة بمدينة قلقيلية.

