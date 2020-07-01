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حالة وفاة و980 إصابة جديدة في دولة الاحتلال خلال 24 ساعة

01.07.2020 08:54 PM
حالة وفاة و980 إصابة جديدة في دولة الاحتلال خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد إلى 321 منذ آذار الماضي.

وبحسب الوزارة، فإنه تم تسجيل 980 إصابة في أكبر عدد منذ انتشار الفيروس في دولة الاحتلال، وذلك خلال 24 ساعة (من الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، وحتى نفس الساعة من اليوم الأربعاء).

وبلغ عدد الإصابات 26021، من بينهم 58 بحالة خطيرة، و25 على أجهزة التنفس الاصطناعي، و63 بحالة متوسطة.

وتماثل للشفاء 17429، في حين أن عدد الحالات النشطة 8271

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