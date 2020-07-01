رداً على سؤال وطن حول التعيينات والترقيات.. ملحم: رئيس الوزراء يجري مراجعة وتدقيقا لكل ما يجري في الوزارات بهدف التصويب

رام الله – وطن: رداً على سؤال مراسل شبكة وطن الإعلامية حول التعيينات والترقيات لأبناء واقارب مسؤولين في ظل أزمة الاقتصادية الناجمة عن فايروس كورونا، وفي ظل قرار سابق من الرئيس محمود عباس بوقف كل الترقيات والتعيينات، قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم إننا " لا نقول أن كل الاجراءات التي تتخذها الوزارات معقمة، هناك بعض الاجراءات لربما بحاجة الى بعض المراجعات".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله اليوم: "أجرينا الكثير من المراجعات لبعض القرارات، وبالتالي فإن أي قرار يجب أن يستوفي الاجراءات الواجب اتباعها في التعيينات سواء كان ذلك لأقارب المسؤولين أو غير المسؤولين"، مردفا:" المعيار ومسطرة القياس في التعيينات تتمثل في الأنظمة والقوانين."

وأكد أن رئيس الوزراء د. محمد اشتيه يجري مراجعة وتدقيق لكل ما يجري في كافة الوزارات بغية تصويبه، مشيرا أن الحكومة مستعدة لاستماع أي ملاحظات في أدائها بهدف المراجعة والتقييم.

يشار الى أن الشارع الفلسطيني يشهد حالة من التذمر على خلفية تعيين عدد من أبناء وأقارب المسؤولين في وظائف ومناصب حكومية عليا.

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان قد دعا رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد اشتيه، الى تبني وإصدار سياسة واضحة وحاسمة توقف التعيينات والترقيات، بغية توحيد الصفوف والجهود كافة، وتعزيز القدرة على مواجهة مشروع الضم وصفقة القرن.