الاحتلال يغلق المدخل الرئيس للنبي صالح شمال غرب رام الله

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، البوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن اغلاق مدخل القرية يجبر المواطنين على سلك طرق التفافية طويلة للوصول إلى مناطق سكنهم.

وأضافت، أن الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية عند مدخل القرية منذ عدة أيام، حيث اعتقل مؤخرا شابين على حاجز أقامه على مدخلها الرئيسي.

يشار إلى أن المدخل الذي أغلق يخدم ايضا قرى بني زيد الغربية (بيت ريما، دير غسانة، كفر عين، وقراوة)، وكذلك مدينة سلفيت وبعض قراها.