مسيرة جماهيرية حاشدة في غزة رفضاً لمخطط ضم الضفة والأغوار

وطن: انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات "يوم الغضب الشعبي"، رفضًا لمشروع الاحتلال الإسرائيلي ضم الضفة الغربية والأغوار.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد رفضها لمشروع الضم والانتهاكات الإسرائيلية، وتشدد على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية، بمشاركة قادة الفصائل وآلاف المواطنين.

ودعت الفصائل لإطلاق حوارات سريعة وجادة لتطبيق قرارات المجلسين، يشارك فيها الجميع تحت مظلة منظمة التحرير".

وطالبت الفصائل بترجمة قرارات القمم العربية حول عدم التطبيع مع الاحتلال واتخاذ مواقف عملية ضد "إسرائيل"، وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية لتعزيز صمود شعبنا في ظل الحصار الاقتصادي.