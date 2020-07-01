الاحتلال يعتقل شابين من سلوان

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء شابين مقدسيين من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة-سلوان بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بسام غيث وأشرف غيث من حي الثوري بالبلدة.

وكانت قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اعتقالات في مدينة القدس المحتلة طالت 11 مقدسيًا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، ومن ثم نقلتهم إلى أحد مراكز التحقيق بالمدينة.

وفي سياق آخر، حررت شرطة الاحتلال اليوم مخالفات للأشخاص الذين لا يرتدون كمامة عند باب العامود بالقدس.