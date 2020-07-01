إغلاق محافظة نابلس لـ5 أيام

رام الله- وطن: قرر محافظ نابلس إبراهيم رمضان، ظهر اليوم الأربعاء، اغلاق المحافظة خمسة أيام اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء اليوم، وحتى مساء الاثنين المقبل، في ضوء زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة ليصل العدد الى 142 إصابة.

وأشار رمضان خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المحافظة بمدينة نابلس، إلى أن لجنة الطوارئ العليا قررت الاغلاق ومنع حركة المواطنين بشكل كامل، واغلاق كافة القطاعات الرسمية والخاصة، باستثناء المخابز والصيدليات فقط.

وأضاف انه يمنع التنقل ما بين قرى نابلس، والمدينة، والمخيمات، ويسمح فقط للطواقم الطبية والقيام بالخدمات الحيوية.

وقال: إن قرار الاغلاق جاء ليتسنى للطواقم الطبية المختصة ملاحقة الخارطة الوبائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وناشد رمضان الفصائل الفلسطينية والجميع بتحمل مسؤولياتهم، وطالب من اللجان الشعبية بأن تكون على أهبة الاستعداد، مؤكدا فرض عقوبات على كل من يخالف هذا القرار، وستتابع الأجهزة الأمنية والوزارات ذات التخصص تنفيذ هذا القرار.