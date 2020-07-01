مستوطنون يجرفون أراضي جنوب شرق محافظة قلقيلية

رام الله- وطن: شرع مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، بتجريف أراض جنوب شرق محافظة قلقيلية.

وأفاد أمين سر "فتح" -منطقة الشهيدة مريم عمر- مجد أبو حجلة، بأن جرافات للمستوطنين، شرعت بتجريف أراض واقعة بين محافظتي قلقيلية وسلفيت، تقع على مقربة من منطقة "أبو شاروخ"، وهي تتبع أراضي بلدات (كفر ثلث، وسنيريا، وبديا، وقراوة بني حسان)، وتمتد الى محمية "وادي قانا"، الواقعة شرق قلقيلية وأغلبها مزروعة بأشجار الزيتون، وتبلغ مساحتها آلاف الدونمات.