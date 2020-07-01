سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على مئات الدونمات جنوب بيت لحم

رام الله- وطن: اخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مواطنين من قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، بالاستيلاء على المئات من الدونمات الزراعية.

وقال رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة، إن الاحتلال قام بوضع إخطارات في أراض بمناطق السهلات، والخابية والشماس جنوب وغرب القرية جميعها مزروعة بأشجار الزيتون، تعود لجميع عائلات القرية من مشاعلة وطوس.

وأشار مشاعلة الى ان القرية تتعرض منذ فترة الى هجمة استيطانية من قبل الاحتلال آخرها المتعلقة بالاستيلاء على المئات من الدونمات على امتداد المنطقة الحدودية بين صوريف شمال الخليل والجبعة، لاستكمال بناء جدار الضم العنصري.