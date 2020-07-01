إغلاق محافظة الخليل بشكل كامل لمدة 5 أيام

وطن: أصدر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، اليوم الأربعاء، قراراً بإغلاق محافظة الخليل بكافة قراها ومخيماتها إغلاقاً كاملاً ومنع الحركة فيها لمدة خمسة أيام.

ويسري الإغلاق اعتباراً من مساء اليوم وحتى مساء الاثنين 6/7.

ويشمل الإغلاق كافة مناحي الحياة باستثناء الصيدليات والمخابز.

وجاء القرار في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والحد من تفشي انتشار فيروس كورونا في المحافظة.

وسجّلت وزارة الصحة اليوم 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات الوطن، من بينها 199 إصابة في الخليل.

ويشمل الاغلاق كافة مناحي الحياة باستثناء الصيدليات والمخابز.