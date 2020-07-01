280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة
01.07.2020 11:10 AM
وطن: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 199 في محافظة الخليل، و47 في محافظة بيت لحم، و17 في محافظة نابلس، و3 إصابات في محافظة أريحا، 4 إصابات في طولكرم، و10 في محافظة رام الله والبيرة.
وأوضحت الوزارة أن الحالة الصحية للمصابين: 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.
وأكدت الوزارة تسجيل 9 حالات تعافٍ لمرضى مصابين بالفيروس في الظاهرية بمحافظة الخليل.
وبذلك بلغ:
العدد الإجمالي للإصابات: 3045
عدد الحالات النشطة: 2400
عدد حالات التعافي: 634
عدد حالات الوفاة: 11