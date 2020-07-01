إصابة 5 موظفين في مفاعل "ديمونا" بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحه الإسرائيلية، يوم الأربعاء، عن اصابة 5 موظفين في مفاعل ديمونا بفايروس كورونا.

وأفادت الصحة الإسرائيلية، أنّ الموظفين الـ5 يعملون في مطبخ مفاعل ديمونا، وعليه تم ارساله جميع موظفي المفاعل الى الحجر الصحي والبالغ عددهم 185 موظف.

يشار، إلى أنّ مدينة ديمونا تم وصفها إحدى أخطر المدن في انتشار الفيروس حيث ارتفع عدد المصابين في الأيام الاخيرة من 90 الى 700 حالة حيث يبلغ عدد سكان المدينة 35 الف شخص.

ومن المتوقع، أن يتم اغلاق المدينة بشكل كامل اذا لم يطرأ اي تحسن، على عدد المصابين في المدينة.