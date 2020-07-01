ابداع المعلم ووزارة التربية والتعليم يختتمان دورة تدريبية استكمالية بعنوان "نحو تعزيز منظومة قيم النزاهة لدى الشباب الفلسطيني"

رام الله- وطن: اختتمت في الأمس الورشات التدريبية الأستكمالية لأندية النزاهة التي نفذها مركز ابداع المعلم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة انقاذ الطفل والذي ينفذه برنامج المواطنة، حيث استهدفت الورشة التدريبية 20 معلم ومعلمة في 20 مدرسة حكومية المستهدفة في مشروع (أندية النزاهة) والتي تقع في المحافظات الشمالية في فلسطين والواقعه في مناطق (ج) و(h2 ) في الخليل، وقد تم التدريب عبر تقنية زووم .

ويهدف التدريب الى مراجعة وتمكين المتدربين/ات من مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وتعريفهم على أدوات مكافحة الفساد، بالإضافة الى تعريفهم على استراتيجيات المشاركة المجتمعية وتمكينهم من العمل على تنفيذ المبادرات المجتمعية مع طلبة أندية النزاهة في المدارس المستهدفة.

كما تطرق التدريب الى السياسات المتعلقة بسياسة حماية الطفل وبناء آلية الشكاوي، فهدفت الجلسات الى رفع الوعي و تمكين المعلمين والمعلمات في مواضيع تتعلق في بناء سياسة حماية الطفل لخلق بيئة آمنه دامجة في المدارس المستهدفة في المشروع وذلك من اجل بناء نظام يساعد في تقليل الاساءة للاطفال وتمكين مقدمي الخدمة من بناء علاقات صحية وفعاله مع الأطفال والاخرين.

واختتمت الجلسة الأخيرة باستعراض المشاريع المقدمة من قبل الأندية ومناقشة الآليات و الأجراءات المتعلقة بمنهجية المبادرات المجتمعية والتقارير الخاصة بمخرجات المبادرات، لضمان استكمال عمل و تعاون المعلمين والمعلمات مع الطلبة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تعطلت لبعض الوقت نظراً لظروف حالة الطوارىء بسبب وباء فيروس كورونا .

هذا المشروع الذي ينفذه مركز ابداع المعلم للسنة العاشرة على التوالي تحت اطار برنامج المواطنة الهادف الى بناء جيل من الشباب الفلسطيني مؤمن بقيم النزاهة وقادر على توظيفها في التغيير المجتمعي الايجابي من خلال تنفيذ مبادرات شبابية مجتمعية في مجتمعاتهم المحلية في مجتمعاتهم المحلية، وذلك بتوظيف منهجية التعلم من خلال العمل واثراء محتوى الكتاب المدرسي وتطوير استراتيجيات وطرائق تدريس حديثه للمعلمين و المعلمات.

ومن الجدير ذكره، أن التدريب الذي تم تنظيمه في الفترة الواقعة بين 27 و30 من حزيران الجاري وبمشاركة معلمي و معلمات المدارس المستهدفة الى جانب مشرفين مديريات التربية و التعليم و ممثلين عن مؤسسة انقاذ الطفل قد تابعوا تطورات سير عمل المشروع واثروا النقاشات التى تم إدارتها من قبل المدربين.



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