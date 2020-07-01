أشكنازي: "إسرائيل" تواجه ساعة مصيرية.. و"شرعيتها" تواجه تحديات

وطن: قال وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي، إن " إسرائيل أمام فرص إقليمية مهمة".



وحثّ أشكنازي على "العمل بمسؤولية كبيرة للحفاظ على المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل، من خلال المحافظة على الحوار المستمر مع صديقتنا الولايات المتحدة ودول الجوار، من دون المس بالاستقرار الأمني واتفاقات السلام القائمة".



وتابع أشكنازي: "لا تزال إسرائيل تواجه تحديات في مجال الشرعية، وهذه الحلبة تفرض علينا صراعات يومية"، مضيفاً أن "أحد الأهداف المهمة لوزارة الخارجية في السنوات المقبلة، سيكون ملاءمة الوزارة مع الواقع المتغير".



وأكد وزير خارجية الاحتلال أن "إسرائيل تواجه ساعة مصيرية، وفي هذه الساعة نحن بحاجة إلى وزارة خارجية في أفضل حالاتها".



(الميادين)

