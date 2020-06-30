الحكم على أسيرين من بيت فجار

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، حكمين مختلفين على أسيرين من مدينة بيت فجار ببيت لحم.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن محكمة الاحتلال أصدرت بحق الأسير طارق عقاب ديرية حكما بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل، بينما أصدرت بحق الأسير يونس يوسف زكي ديرية بمدينة بيت لحم بالسجن الفعلي لمدة 17 شهراً، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل.

وأوضح أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت طارق ديرية بتاريخ 16/2/2020 ، ونقلته الى التحقيق في "عتصيون"، بينما اعتقلت الأسير المحرر يونس ديريه بتاريخ 19/1/2020، بعد أن اقتحمت منزل عائلته في بيت فجار.