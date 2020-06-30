469 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال.. وإعلان وشيك لمناطق مغلقة

وطن: أُصيب 469 شخصًا جديدًا بفيروس كورونا في دولة الاحتلال، اليوم، الثلاثاء.

ووفقًا لوزارة الصحة في دولة الاحتلال، يرتفع عدد المصابين الكلّي في إلى 25,041، تماثل منهم للشفاء 17,318 ما يعني أن الحالات النشطة المتبقية هي 7,403.

وعلى ضوء الارتفاع الحادّ في إصابات كورونا الجديدة في الأسبوع الأخير، تعتزم السلطات الإسرائيليّة الإعلان عن "مناطق مغلقة" جديدة يرجّح أن تصل إلى عشرات الأحياء والبلدات.

وفجر الثلاثاء، صادقت حكومة الاحتلال على التعديلات التي أقرها المجلس الوزاري المصغر لمتابعة شؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، وتقضي بفرض تقييدات على التجمهر.

وتقضي التعديلات بألا يزيد عدد الأشخاص في مكان مغلق عن 50 شخصا، وتقصر المشاركة وحضور الاحتفالات وطقوس الطهور والجنازات والمشاركة في الصلوات بدور العبادة في الكنس والمساجد والكنائس بـ50 شخصا، باستثناء الفعاليات الثقافيّة، التي يسمح المشاركة فيها لـ250 شخصًا.

وتدخل التعليمات الجديدة حيّز التنفيذ بدءًا من صباح العاشر من تموز/يوليو المقبل.

وسيقتصر التجمهر والمشاركة على 100 شخص في القاعات والأماكن المغلقة، وسيبقى العمل بهذه التعليمات ساريا حتى تاريخ 31-7-2020.

(عرب 48)