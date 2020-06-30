الصحة: تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 29 في مدينة القدس، و35 في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة طوباس، ما يرفع عدد الإصابات منذ صباح اليوم إلى 322.

واوضحت في بيان لها أن الحالة الصحية للمصابين هي كالتالي: 12 حالة في العناية المكثفة، بينها حالتان موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وأشارت الى أن العدد الإجمالي للإصابات، بلغ 2765 إصابة، وعدد الحالات النشطة 2131، وعدد حالات التعافي 625، وعدد حالات الوفاة 9 حالات.