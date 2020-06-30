المفوضية الأوروبية: نركز جهودنا لمنع الاحتلال من ضم أراض في الضفة

وطن: قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه يركز جهوده لمنع "اسرائيل" من المضي في خطتها المعلنة لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأضاف متحدث المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "يركز الاتحاد الأوروبي الآن جميع جهوده على منع حدوث الضم".

وقال: "ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء الوضع في اجتماعهم في 15 أيار/مايو، مؤكدين مجددا أن أي ضم سيكون ضد القانون الدولي، وفي الوقت نفسه، قرروا تكثيف الجهود الدبلوماسية وتواصلهم مع الشركاء مثل إسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة والأردن وغيرهم من الشركاء لحشد جهود الاتحاد لمنع حدوث أي ضم".

وتابع: "في حال نفذ الضم، فإن الدول الأعضاء ستنظر في الرد المناسب. لكننا في هذه المرحلة نستخدم جميع وسائلنا الدبلوماسية حتى لا نصل إلى هذه النقطة".