تأجيل كأس الأمم الإفريقية من يناير العام المقبل إلى عام 2022

وطن: قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الثلاثاء، تأجيل نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون لمدة عام لتقام في 2022.

وكان من المقرر إقامة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من التاسع من يناير إلى السادس من فبراير العام المقبل لكنها ستقام الآن في يناير 2022.

وتسبب فيروس كورونا في تعليق منافسات كرة القدم في أرجاء القارة السمراء منذ مارس الماضي مما قلص الوقت المتاح أمام استكمال التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

المصدر: (رويترز)