الإنتربول ترد على طلب إيراني باعتقال ترامب

وطن: علق مسؤول بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها إيران الاثنين بشأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك لاتهامه بالوقوف خلف اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد قبل 6 أشهر.

وقال مسؤول إعلامي بالإنتربول إن المنظمة لا تتدخل في هذا النوع من القضايا ذات الطابع السياسي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن المسؤول الإعلامي قوله "بموجب المادة الثالثة من دستور الإنتربول يُحظر تمامًا على المنظمة القيام بأي تدخل أو أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي".

وأضاف "لذلك، عند إرسال أي من هذه الطلبات إلى الأمانة العامة، وفقا لأحكام دستورنا وقواعدنا، فلن ينظر الإنتربول في طلبات من هذا النوع".

أما الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران بريان هوك فاعتبر أن مذكرة اعتقال ترامب حيلة سياسية تجعل إيران تبدو حمقاء. وقال إن "الإنتربول لا تتدخل ولا تصدر إشعارات حمراء على أساس القضايا ذات الطبيعة السياسية، وهذه ذات طبيعة سياسية".

وفي وقت سابق، أصدرت إيران مذكرة اعتقال بحق ترامب و35 مسؤولا أميركيا، وطالبت الإنتربول بالمساعدة في تنفيذ عملية توقيفهم.

واتخذت النيابة العامة الإيرانية قرارها على خلفية اتهامها ترامب وآخرين بالوقوف وراء غارة باستخدام طائرة مسيرة أودت بحياة جنرال إيراني رفيع المستوى في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المدعي العام في العاصمة طهران علي القاصي مهر إن بلاده تتهم ترامب وأكثر من 30 آخرين بالتورط في الغارة الجوية التي نفذت في 3 يناير/كانون الثاني الماضي؛ وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد.

وأضاف أن النيابة الإيرانية توجه للرئيس الأميركي والمتورطين معه تهما مرتبطة بالقتل والإرهاب. ولم يكشف المدعي العام عن هوية أي من المتورطين في مقتل سليماني، باستثناء ترامب.

المصدر : وكالة الأناضول