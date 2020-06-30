"الخارجية": 160 حالة وفاة و2586 إصابة و1355 حالة تعافي في صفوف جالياتنا

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 160حالة وفاة، و2586 إصابة (2 تشيلي، 49 امريكا)، و1355 حالة تعافي (البرازيل) في صفوف جالياتنا في العالم.

وافاد الفريق المختص بمتابعة أعمال اللجنة الفنية الخاصة بتطورات كورونا، أن المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة قررت ضرورة تقيد جميع المواطنين الفلسطينيين المغادرين إلى المملكة مروراً او مكوثاً (في الحالات الاستثنائية التي يسمح لها)، بعمل فحص خلو من فيروس كوفيد 19 قبل السفر بـ 72 ساعة، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المسافرين ومخالطيهم.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 49 إصابة جديدة في صفوف الجالية، في شيكاغو، وفلوريدا، ولوس انجلوس، واوهايو، وميتشتيغن، ليرتفع عدد الاصابات الى 1196 اصابة. فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة بين صفوف ابناء الجالية ليبقى العدد 63 حالة وفاة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي بتسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 32، فيما سجلت 18 حالات تعافي، وحالة وفاة واحدة سابقا. وتتواصل السفارة مع الحالات المصابة وتطمئن على صحتها وتتابع أوضاعها المعيشية.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتعافي أحد أبناء الجالية من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين الى 35، وعدد الحالات النشطة 8، فيما سجلت حالتي وفاة سابقتين.