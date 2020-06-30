العثور على ذخيرة أردنية قديمة في بئر بمحاذاة الأقصى

وطن: نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني خبرا عن عثور سلطات الاحتلال على ذخيرة يعود تاريخها لفترة الحكم الأردني لشرقي القدس المحتلة، وذلك خلال حفريات تجريها قرب السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك.

وتم العثور على مشط الذخيرة في إحدى الآبار التي تعود للعهد البريطاني، وكانت تخدم حارة المغاربة، وبعد فحص هذه الذخيرة تبين أنها من إنتاج مصنع بريطاني في خمسينيات القرن الماضي، واستخدمها الجيش الأردني آنذاك.

ونقلت الصحيفة عن سلطة الاحتلال قولها إنها عثرت قبل 10 أعوام في بئر أخرى قريبة على السلاح الذي يصلح للرصاص المكتشف حديثا، وإن الجيش الأردني ألقى حينها السلاح في بئر والرصاص الخاص به في بئر أخرى، وتؤكد أن الذخيرة المكتشفة تُركت في الموقع من قبل الفيلق الأردني في البلدة القديمة بالقدس.