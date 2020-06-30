وفاة المواطن مشهور الجعبري (44 عاما) جراء فيروس كورونا في الخليل

وطن: توفي المواطن مشهور الجعبري (44 عاماً) مساء اليوم، من الخليل بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة أن بعد تسجيل الوفاة الجديد ترتفع حصيلة الوفيات في فلسطين نتيجة الفيروس إلى 9 حالات.

وقد أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ التحديث المسائي يوم أمس، بينهم 53 في محافظة القدس، 2 محافظة رام الله والبيرة، 181 محافظة الخليل، 1 محافظة طولكرم، 5 محافظة بيت لحم، 11 محافظة نابلس، 2 محافظة أريحا والأغوار.

واوردت الصحة ان الحالة الصحية للمصابين: 13 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.