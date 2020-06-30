الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد إجراء 48 فحصًا

وطن: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 48 فحصًا خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي الذي وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، أن عدد الحالات المؤكدة بقيت عند 72 حالةK شفي منها 57 حالة، فيما تبقى 14 حالة نشطة، عدا عن حالة وفاة واحدة.

وقالت الوزارة "إنه تم إجراء 48 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية مع العلم أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة وقد بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 12،645 عينة، منها 12،573 عينة سلبية، و72 عينة إيجابية"