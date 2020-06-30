الاحتلال يسلم إخطارات بوقف العمل في بئر ومساكن وحظائر بمسافر يطا

وطن: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارات بوقف العمل ببئر ومساكن وحظائر، وإزالة خيمتين في قريتي التوانة والفقرة، بمسافر يطا بمحافظة الخليل.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية التوانة شرق يطا وأخطرت كلا من: جمال محمد عيسى ربعي بوقف العمل في حظيرة أغنام "بركس" وبغرفة قيد الإنشاء، ومفضي أحمد جبريل ربعي بوقف العمل بمنزل قيد الإنشاء، وخضر سليمان جبر العمور بوقف العمل في خيمة سكنية، وفضل محمد العمور بوقف العمل في مسكن من صفيح، وأشرف محمود خليل العمور بوقف العمل في بئر لتجميع المياه وبغرفة سكنية قيد الإنشاء.

وأضافوا ان قوات الاحتلال أخطرت شفهيا المواطن أحمد سليمان العمور وشقيقه خالد، بإزالة خيمتين يقطنانهما مع عائلتيهما في القرية المذكورة.

وفي قرية المفقرة شرق يطا، أخطرت قوات الاحتلال المواطن ياسر محمد علي حمامدة بهدم مسكن من صفيح يقطنه وعائلته.

وقال رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، إن هذه الإخطارات تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم واجدادهم ويملكون كافة أوراقها الثبوتية، لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة ولتوسيع مستوطنات: افيجال، وماعون، وحفات ماعون، المقامة جميعها على أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

وناشد كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين، الذين يتبادلون الأدوار ويواصلون اعتداءاتهم على المواطنين ورعاة الماشية في مسافر يطا.